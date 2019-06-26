شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بمصر: المتحف المصري الكبير جوهرة التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد ماساكي سوكي، سفير اليابان في مصر، بالتعاون الذي تم بين مصر واليابان من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير.

وقال «سوكي»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير هو جوهرة التعاون في العلاقات المصرية اليابانية.

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وأوضح أن بلاده قدمت لمصر قرض بقيمة 800 مليون دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن اليابان استخدمت تقنية خاصة للحفاظ على الأنسجة والمواد الرقيقة الموجودة بالمتحف الكبير.

وتابع «سوكي»: «المتحف المصري مشروع عظيم حتى ينقل التراث للأجيال القادمة، هذا كنز للإنسانية، لذلك نحن سعداء أننا شاركنا في هذا العمل، كنت في اليابان مؤخرًا ورأيت ان الشعب الياباني سعيد جدا بهذا الإنجاز».

وأكد «سوكي»، أن 42 ألف سائح ياباني جاءوا لزيارة مصر العام الماضي، بالإضافة إلى اليابانيين الذين يعيشون بها وهذا يعكس مدي استقرار الأوضاع الأمنية بمصر.