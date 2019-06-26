شكرا لقرائتكم خبر عن بمارثون رياضي للطلاب.. جامعة المنيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، الأربعاء، المهرجان الرياضي الثقافي «حكاية وطن»، بإطلاق شارة البدء بـ«مارثون جري» نظمه اتحاد طلاب الجامعة تخليداً لذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ضمن فعاليات خطة الأنشطة الصيفية للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك بمشاركة أكثر من 500 طالب.

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حضر فعاليات الماراثون، الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبدالرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، وقام بتنظيم فعاليات المهرجان وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومديري الأنشطة الثقافية والإجتماعية، والجوالة.

وانطلق المارثون من أمام مبني رئاسة الجامعة لمسافة 5 كيلو داخل الحرم الجامعي، كما استكملت اليوم دورات إعداد القادة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية بالصالة المغطاة بالجامعة في ألعاب خماسي قدم، وضربات الجزاء، وشد الحبل ومصارعة الزراعين، وتستكمل غداً بندوة توعوية عن ثورة 30 يونيو يحاضرها الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، للتعريف بإنجازات الثورة ودور الشباب في بناء الوطن.

ومن جانبه، أكد د.«عبدالنبي»، على أن للجامعات لها دور هام في إحياء هذه المناسبات داخل نفوس الشباب وابتهاجا بذكرى هذه المناسبة الوطنية المهمة والفارقة في تاريخ مصر، لرفع وعي الشباب بإنجازات الوطن.