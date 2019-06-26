شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الروسية تسمح بدخول الأجبان المصرية ذات المنشأ النباتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، إن «الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، وسلطات الموانئ الروسية في كل من سان بطرسبرج ونوفرسيسك وافقتا على دخول شحنات الاجبان المصرية ذات المصدر النباتي وتسجيل الاكواد الجمركية الخاصة بالشركات المصرية المصدرة لها وفقا للنظام الجديد المعتمد من المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي الصادر بالقرار رقم .TN VED code 1901»

جاءت تحركات مكتب التمثيل التجاري في موسكو كاستجابة فورية لطلب الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية وبعض الشركات المصرية المصدرة، خاصة وأنه يمكن تصدير نحو ٤٥٠٠ طن إلى السوق الروسية من هذا المنتج بقيمة تصديرية تقدر بنحو 4.5 مليون دولار سنوياً، كما أن هذه الكمية قابلة للزيادة في ضوء القدرات الانتاجية للشركات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين لهذا النوع من الأجبان، وبما يتوافق مع اشتراطات الجودة ومعايير الصحة المعتمدة في السوق الروسية.