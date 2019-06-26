شكرا لقرائتكم خبر عن لإجراء صيانة.. «طرق المنيا» تعلن غلق كوبري المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، الأربعاء، غلق كوبرى المنصورة القديم نظراً للقيام بأعمال صيانة بصفة مؤقتة وحفاظًا على سلامة المواطنين لحين الانتهاء من العمل. قال مسؤول بالمديرية أنه تقرر غلق الكوبري اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولحين صدور تعليمات أخرى علمًا أنه سوف يتم استخدام طريق كوبرى المنصورة الجديد، كبديل في الوقت الحالي.

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