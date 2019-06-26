شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان مشروع «دار مصر» في دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، جولته الموسعة، التى استمرت نحو 7 ساعات بعدد من المشروعات بتفقد مشروع «دار مصر» بمدينة دمياط الجديدة، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

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وأشاد الدكتور عاصم الجزار بمستوى تنفيذ المشروع، وأعمال تنسيق الموقع، مؤكداً أن مشروع «دار مصر»، يعد إحدى العلامات المضيئة بالمدن الجديدة، والذى تم تنفيذه لتلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل من المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع في تملك السكن المناسب.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: يبلغ إجمالي العمارات بمشروع «دار مصر» بالمرحلة الأولى 238 عمارة، وبالمرحلة الثانية 65 عمارة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات إلى بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: تم تسليم 2616 وحدة للفانزين بموقع 1، وتسليم 1100 وحدة بموقع 2، وجارٍ تسليم الباقى، موضحاً أن وحدات المشروع موزعة على موقعين بالمجاورة ٣٤ بالحى السادس، بمدينة دمياط الجديدة.