شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الجيزة» تنظم دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية في الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع قدراتهم العملية وبناء الوعي السياحي لديهم.

وشهدت الدورات عدد من المناقشات عن العاملين بمجال الخدمات السياحية بإعتبارهم شريك أساسى في عملية بناء الوعي السياحي لدى جميع الفئات وأن هناك معايير دولية لأخلاقيات مهنة السياحة لابد من التحلي بها تتمثل في عشر بنود وهم الأمانة- الاستقامة- الثقة- الولاء- الاهتمام -الاحترام- العدالة- القيادة- السمعة- المحاسبة لتحسين صورة المنتج السياحى المصرى على المستوى الدولى والعمل على تحقيق اعلى مستوى من الجودة في الخدمات التي يتلقاها السائح.

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كما تمت -بحسب بيان الأربعاء- مناقشة الأسلوب الامثل في كيفية معاملة الجمال والخيول وضرورة الاهتمام المتزايد برعاية الحيوان بخطوات تدريجية نحو الحصول على حقوق الحيوان.

ودار موضوع الندوة عن الدور الحيوى الذي يقوم به العاملين بالمنطقة الآثرية في رسم الصورة الحقيقية للسياحة المصرية كذلك تم الاشارة إلى العادات التي يجب اتباعها عند التواصل مع السائح وقد تم التأكيد على ضرورة إتباع العادات السليمة والمعاملة الحسنة للدواب التي يستقلها السائحين للتمتع عند زيارتهم للأهرامات.

وأدار فعاليات الندوات حسن عبدالفتاح، مدير عام السياحة بالجيزة، وسامية سامي، رئيس قطاع الانشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، والدكتورأحمد عطا الله وحاتم الجوهرى من مركز بيطرى الهرم.