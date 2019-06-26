شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف في انتظار جثمان شهيد الشرطة بمسقط رأسه في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظر الآلاف من أهالى قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، وصول جثمان الشهيد مجند محمد بشير عبدالتواب والذى استشهد الثلاثاء، في تفجير إرهابي على كمين أمني بالعريش في شمال سيناء.

وخرج الآلاف من أهالي القرية والقري المجاورة أمام المسجد الكبير بالقرية في انتظار وصول جثمان الشهيد يحملون صورة له وعلم مصر، ويرددون هتافات «لا إله إلا الله ،، الشهيد حبيب الله»، «القصاص القصاص».