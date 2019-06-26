شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت العائلة» ينصح الأزواج: اقضوا وقتًا أطول مع عائلاتكم حفاظًا على الترابط الأسري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل بيت العائلة المصرية لليوم الثالث على التوالى دورته التدريبية لعدد من علماء الأزهر الشريف وقساوسة الكنائس المصرية عن «تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب»، والتي تستهدف التدريب على التعامل الحكيم للأب تجاه زوجته وأولاده واضطلاعه بدوره في تربية الأبناء والتوجيه والنصح لضمان استقرار الأسرة.

Advertisements

وأوصى المحاضر العالمي كاسي كارستنز، مؤسس حركة «العالم يحتاج إلى أب» الأزواج بقضاء وقت أطول مع زوجاتهم وأولادهم، حفاظا على الأسرة وتماسكها ونشر ثقافة المحبة والتسامح، لأن انشغال الأزواج عن زوجاتهم وأولادهم يأتي بنتائج سلبية على الأسرة، وطهور مشاكل متعددة ومتراكمة بين الزوجة وزوجته وبينه وبين أبنائه.

ودعا المشاركون من علماء الأزهر الشريف وقساوسة الكنائس المصرية الآباء إلى التحدث مع زوجاتهم وأولادهم والاستماع إليهم ومشاركتهم في حل مشاكلهم وتأدية الدور المهم للأب في النصح والتوجيه ومعالجة المشكلات من خلال خبراتهم في الحياة، ونشر ثقافة التعاون والمساعدة داخل الأسرة، حتى تعم السعادة داخل المنزل.

ويعقد بيت العائلة المصرية ورشًا تدريبية لتدريب المدربين بعنوان «تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب»، لثلاثة أيام تختتم فعاليتها اليوم، بمشاركة علماء من الأزهر الشريف وقساوسة من الكنائس المصرية.

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري

«بيت العائلة» يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع عائلاتهم حفاظًا الترابط الأسري