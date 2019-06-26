شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة نشر أخبار كاذبة.. حبس «البطل الوهمي» في واقعة «فتاة الموتوسيكل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك، الأربعاء، بحبس محمد سعيد «البطل الوهمى» لفتاة المتوسيكل بعد أن وجهت له النيابة تهمتى نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإنترنت وإساءة استعمال وسائل الاتصال وتسلم رئيس النيابة محضر تحريات الشرطة المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، والذى ثبت منها صحة اختلاق المتهم للواقعة فيما استعجل رئيس النيابة تحريات مباحث الإنترنت في الواقعة.

كان المتهم قد نشر مقطع فيديو وصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر وجود فتاة رفقة شابين على موتوسيكل بشارع قناة السويس، مدعيا أنها في حالة تخدير وقد تكون مخطوفة.

وأثارت تدوينة الشاب حالة من القلق والخوف في الشارع السكندري، مشيرا إلى أنه قام بمطاردة الشابين وقطع الطريق عليهما بالسيارة وأخطر أمين الشرطة الذي ألقى القبض عليهم.

وعقب ذلك نشر البعض صور لطالبة ثانوية عامة متغيبة من مدينة الزقازيق تدعى «ر.ال» مؤكدين أنها نفس الفتاة الموجودة في واقعة «الموتسيكل» بالإسكندرية، لتنهال الإشادات على المتهم وتصرفه الإيجابي والشجاع.

إلا ان الواقعة لم يكن لها علاقة بالواقع وظهر مستقلي الموتسيكل والفتاة في مقطع فيديو جرى بثه على صفحة أحدهما بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وليتبين أنهم 3 أشقاء هما «مروان وعلاء وميار علاء» جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية.

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وروى علاء محمود شقيق الفتاة التي عرفت على السوشيال ميديا بـ«فتاة الموتسيكل» أنه وشقيقه كانا يستقلان الموتسيكل رفقة شقيقتهم التي تعانى من إعاقة حركية في طريقهم إلى إحدى مراكز رعاية ذوي الإعاقة يوم الحادث.

وأوضح «علاء» في مقطع الفيديو أن ما ذكره «محمد» عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه فوجئ بوالدته تخبره بوجود صور لهم على فيسبوك التقطها أحد الأشخاص لاعتقاده باختطافهم فتاة والقبض عليهم.

وأضاف شقيق الفتاة أن المذكور لم يقم بقطع الطريق عليهم بسيارته أو إيقافهم من جانب أي أمناء شرطة، قائلا:«دا نشر صورة واحدة متغيبة من الزقازيق غير ميار أختى.. اللي حصل ده جريمة تشهير لازم يعاقب عليها لأنه غرضه الشهرة».

وحرر «علاء» بلاغا حمل رقم 1969 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الجمرك، ضد «محمد. س»، اتهمه فيه بنشره قصة مفبركة بالكذب والتضليل والتشهير بشقيقته على السويشال ميديا

وبإحالة البلاغ إلى نيابة الجمرك، قرر المستشار حسام حسن، رئيس النيابة استدعاء المتهم وقرر محمد سعيد طالب قى كلية سياحة وفنادق جامعة الاسكندرية انه بالفعل شاهد الفتاة على الدراجة البخارية وسط اتنين من الشباب وظن انها مخدرة نظرا لحالتها الصحية التي لم يكن يعلمها مما اثار شكوكه فقام بتصويرهم بواسطة هاتفه المحمول ثم توجه إلى أحد امناء الشرطة الذي تصادف تواجده بالمكان عند مدخل كوبرى محرم بك فاخبره بالامر فرد عليه بانه سوف يعمل اللازم ثم انصرف بعد ذلك.

وأضاف الطالب المتهم انه فور انصرافه توجه إلى اصدقاءه وروى لهم الواقعة فقاموا بتوبيخه ووجهوا له اللوم لعدم تتبع مستقلى المتوسيكل وإيقافهم بالقوة لتحرير الفتاة وتزامن ذلك مع نشر صفحة الزقازيق «بوست» تروى فيه الواقعة وتشير إلى ان الفتاة هي نفسها الفتاة المبلغ بغيابها من الشرقية منذ 5 ايام وان الشرطة القت القبض على المختطفين بفعل شهامة الشاب «محمد سعيد» .

واعترف المتهم أمام المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك، انه أعتقد ان امين الشرطة قام بالقبض على الجناة فقام بإعادة نشر الخبر مرة أخرى تحت ضغط اللوم من اصدقاءه أخرى مع تعديل روايته بانه قام باعتراض مستقلى الموتسيكل بسيارته حتى تمكن امين الشرطة من ضبطهم ثم انصرف بسيارته وعندما عاد مرة أخرى وجد الفتاة ملقاة على الارض في حالة تخدير أو اغماء وامين الشرطة متحفظ على الشابين.