مصر | النيابة تأمر بحبس القاضي المتهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس القاضي المتهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بحبس القاضي المتهم بتلقي رشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم م.أ اتهامات تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على القاضي الذي يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية والوقائع المرتبطة بها خلال الأيام القادمة بعد إنتهاء جلسة التحقيق الأولى فيها.