مصر | إنقاذ 8 أشخاص حاصرتهم النيران بعد نشوب حريق بورشة أحذية بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 8 أشخاص حاصرتهم النيران بعد نشوب حريق بورشة أحذية بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت قوات الحماية المدنية 8 أشخاص حاصرتهم النيران بعد نشوب حريق في ورشة أحذية أسفل عقار سكني بمنطقة باب الشعرية.

ونجح رجال الإنقاذ البري في إنزال المحاصرين عن طريق سلم هيدروليكي ضخم وتبين إصابتهم باختناقات طفيفة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق في أحد المعارض بعقار كائن بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفو تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتم اخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.