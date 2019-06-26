مصر | مصدر: ماس كهربائي وراء حريق معرض باب الشعرية.. ولا خسائر بشرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: ماس كهربائي وراء حريق معرض باب الشعرية.. ولا خسائر بشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، بأن قوات الحماي المدنية قد أخمدت حريق نشب بأحد المعارض باب الشعرية نتيجة ماس كهربائي، حيث قامت الحماية المدنيه بالدفع بـ6 عربات مزوده بخزانات تحمل مواد كيميائية، ومضخات مياه.

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بدائرة قسم باب الشعرية حريق بأحد المعارض نشب نتيجة ماس كهربائي بفعل الحرارة، وعلى الفور قام اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ6 سيارات وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.