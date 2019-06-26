مصر | "على بياض".. التحقيق في الاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على بياض".. التحقيق في الاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المطرية التحقيق مع مرتكبي واقعة الاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقدلإيجار المحل ملكه والاستيلاء على هاتفه المحمول

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال قيامه بالتوجه إلى منزل إحدى السيدات -مقيمة بدائرة القسم تربطه بها صلة قرابة- لوجود خلافات سابقة بينهما، وفور وصوله فوجئ بتواجد شخصان ( غير معلومان لديه ) تعديا عليه بالضرب، وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض، وعقد إيجار المحل ملكه، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبطاقة الرقم القومى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها بالاشتراك مع شخصين مقيمين بدائرة القسم وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق