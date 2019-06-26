مصر | "متعفنة وفيها حشرات".. إحباط ترويج 5 أطنان مخللات فاسدة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متعفنة وفيها حشرات".. إحباط ترويج 5 أطنان مخللات فاسدة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج مايقرب من 5 أطنان مخللات متعفنة، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام حسن ع م صاحب مصنع لانتاج وتصنيع المخللات من أصناف مختلفة مستخدمًا مستلزمات انتاج رديئة وغير صالحة صالحة للاستهلاك الادمي، كما إشارات المعلومات لقيامه باستخدام ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية في عملية التصنيع لطرحها في الأسواق مستغلا في ذلك إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع مدخلا الغش الخداع على جمهور المواطنين ومحدثًا اضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق ارباحًا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله 8 برميل معبأ مخلل جزر زنة الواحد 50 كجم، 5 برميل معبأ مخلل لفت زنة الواحد 50 كجم، 63 برميل معبأ مخلل خيار زنة الواحد 50 كجم، 15 برميل معبأ مخلل مشكل زنة الواحد 50 كجم، وبلغ اجمالى المضبوطات ( 4 طن و550 كجم ) مخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.