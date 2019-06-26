مصر | 10 إنجازات لمحكمة النقض خلال عام

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أودع المكتب الفني لمحكمة النقض الإنجازات والأعمال والإجراءات التي قام بها القسم الجنائي بناء على تعليمات صادرة من القاضي مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى لرئيس المكتب الفني – القسم الجنائي من أجل الحد من تراكم الطعون الجنائية بمحكمة النقض والعمل على سرعة إنجازها والقضاء على مسألة بطء التقاضي بما يحقق العدالة للمتقاضين.

ويمكن رصد الإنجازات في النقاط التالية:

اولا : تم تنظيم مسألة تلقي الطعون الجنائية على النحو التالي :

1- تقوم الإدارة الجنائية بمحكمة النقض بتلقي الطعون الجنائية من المحافظات المختلفة وتحديد أوقات محددة ومختلفة لكل محافظة منعا من تكدس الطعون عند استلامها بداخل الإدارة .

2- قصر مسألة تلقي أسباب الطعن بالنقض من قبل الإدارة الجنائية على المتقاضين من المحافظات النائية تسهيلا عليهم وحفاظا على مصالح باقي المتقاضين من غير المحافظات.

3- تقوم الإدارة الجنائية بمراجعة كافة الطعون التى ترد إليها والتأكد من استيفائها جميع الأوراق المطلوبة ومفردات القضية مع إعادة تنظيمها بما يتوافر معه سهولة الإطلاع عليها .

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4- تقوم الإدارة الجنائية بميكنة كافة الطعون وإعطائها أرقاما بواسطة الحاسب الآلى ورفعها اسكانر والاحتفاظ بنسخة مميكنة بالإدارة تحسبا لفقد أى منها مستقبلا .

5- تقوم الإدارة الجنائية بإرسال نسخة من هذه الطعون إلى مركز المعلومات لرفعها على الموقع الخاص بالمحكمة كى يتسنى للقضاة والجمهور الإطلاع عليها

ثانيا : فرز الطعون وتصنيفها وتحديد جلسة لها.

1- يقوم أعضاء المكتب الفني بالإضافة إلى عملهم بفرز كافة الطعون وتصنيفها بعد الإطلاع عليها قبل تحديد جلسة لها ويكون ذلك حسب تسلسل ورودها للمحكمة وهو ما تتحقق به العدالة فى تحديد الجلسات للطعون.

2- يقوم المكتب الفني بتوزيع الطعون على الدوائر المختلفة وتحديد جلسة لها مع مراعاة الالتزام بتسلسل الطعون حسب ورودها للمحكمة ومراعاة العدالة فى التوزيع حتى لا يتم تحميل عبء الطعون الكبيرة على دائرة دون أخرى.

3- تقوم الإدارة الجنائية على الفور برفع ميعاد الجلسات المحددة على موقع المحكمة ليتسني لذوى الشأن العلم به.

4- تقوم إدارة النسخ بنسخ عدة صور من كل طعن بعدد أعضاء الدائرة المختصة بنظره لتسهيل عمليتي الاطلاع والمداولة.

5- يتم إرسال الطعون عقب ذلك إلى نيابة النقض الجنائي قبل ميعاد الجلسة المحددة بما يزيد على الثلاثة أشهر لإعداد الرأى القانوني بشأنها.