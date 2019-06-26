مصر | من"السمن النباتي" لـ"الزبدة الفلاحي".. تفاصيل مداهمة مصنع منتجات ألبان بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من"السمن النباتي" لـ"الزبدة الفلاحي".. تفاصيل مداهمة مصنع منتجات ألبان بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع منتجات ألبان غير مرخص، بمركز العياط، وضبط داخله ما يقرب من 4 أطنان من "السمنة، والزبدة" المغشوشة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة

وأكدت معلومات وتحريات اللواء مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة عن قيام صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة العياط، بتجميع كميات كبيرة من السمن النباتي وإعادة تصنيعها لإيهام المواطنين بأنها "زبدة فلاحى" خلافًا للحقيقة وإعادة طرحها بالأسواق مستغلًا إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع وعدم وجود سجل صناعي مما يعد غشًا للمواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إستهداف المصنع بحملة مكبرة بالإشتراك مع لجنة من الجهات المعنية وتم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع تم ضبط 37 كرتونة معبأة "زبدة، سمن نباتى" زنة الواحدة 25 كيلو جرام، 27 قالب "سمن نباتى" زنة الواحد 10 كيلو جرام، 35 جوال معبأة "زبدة" زنة الواحد 50 كيلو جرام، 10 شنطة بلاستيكية معبأة "زبدة" زنة الواحدة 10 كيلو جرام، 21 أوانى معبأة "زبدة، سمن نباتى" زنة الواحدة 30 كيلو جرام، 5 ثلاجات تجميد تحتوى على كمية من الزبدة وزنت جميعها 750 كيلو جرام، أدوات التصنيع، وبلغ إجمالى المضبوطات 3،750 طن "سمنة، زبدة، سمن نباتي مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للحملة.

وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.