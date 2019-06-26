أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" ينعى واعظ بمطروح توفي في حادث سيارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" ينعى واعظ بمطروح توفي في حادث سيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ أحمد عيسى أنور، واعظ عام مطروح، الذي وافته المنية هو وزوجته أثناء سفرهما في حادث سيارة وهو في طريق العودة إلى محافظة مطروح.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولزملائه بمنطقة وعظ مطروح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان مجمع البحوث الإسلامية، قد أطلق خمس قوافل توعوية إلى محافظات: دمياط، وبورسعيد، وأسيوط، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العشوائيات بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب بتكثيف تواجد الوعاظ وانتشارهم بين الناس وتوعيتهم بكل القضايا التي تمس احتياجاتهم المعرفية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد إن القوافل تضم 51 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف وتستهدف تنفيذ مجموعة من اللقاءات والندوات على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، كما تركز على فئة الشباب وخاصة مع بداية الإجازة الصيفية لشغل أوقاتهم بما ينفعهم ويشجعهم على تنمية الذات وتحقيق أهدافهم والاستفادة من أوقاتهم قدر الإمكان في العمل والإنتاج، والحرص على الصحبة النافعة والبعد عن أصدقاء السوء.