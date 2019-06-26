أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يحقق في 3 شكاوى لبرامج رياضية على "النهار" ويوتيوب

وقال مصدر بالمجلس إن البرنامج المذكور قام بإطلاق الاتهامات، كما شملت المخالفات استخدام الخطاب المتدني وألفاظ مبتذلة في برنامجين على يوتيوب لكل من عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي.

وأكد المصدر أنه من المُنتظر استدعاء المسؤولين عن القنوات والبرامج لسماع أقوالهم وتقديم مستنداتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيث من المحتمل أن تُقام جلسة تحقيق لبرنامج قناة النهار بحضور الدكتور عمرو الليثي غدًا، كما يتم التحقيق في برامج اليوتيوب الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، أن المجلس بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الانفلات الذي حدث في الفترة الماضية بالبرامج الرياضية، لوقف ما يحدث من مخالفات.