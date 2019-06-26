أخبار مصر | صوت الشعب: رجال الشرطة قادرون بقوة وعزيمة الأبطال على حماية والحفاظ على مقدرات الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صوت الشعب: رجال الشرطة قادرون بقوة وعزيمة الأبطال على حماية والحفاظ على مقدرات الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن الضربة الاستباقية الكبرى التي وجهتها وزارة الداخلية للعناصر التخريبية واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية لضرب الاقتصاد المصري بالتزامن مع احتفالات المصريين بثورتهم العظيمة 30يونيو تحمل 5 رسائل هامة داخليا وخارجيا.

وأضاف البراوي، إن أول هذه الرسائل للشعب المصري العظيم، ان رجال الشرطة قادرين بقوة وعزيمة الأبطال على حمايتكم والحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، ورسالة أخرى للهاربين أمثال أيمن نور ومعتز مطر ومحمدناصر المتورطين والمحرضين في العملية الإرهابية ومن على شاكلتهم في الخيانة وبيع الأوطان انكم فشلة ولن تفلح مخططاتكم الخسيسة الدنيئة في هز شعرة واحدة من المصريين بعد أن اصبحتم أوراق محروقة ومكشوفة، وأن الضربات الاستباقية لرجال الأمن الوطني تؤكد حرفيتهم الممزوجة باليقظة الأمنية والوعي والفكر المتميز، ورسالة هامة لكل مأجور وخائن وعميل تسول له نفسه إلحاق اي ضرر بأرض الكنانة ومهد الحضارات والثقافات، واكبر دليل على ان أجهزة الأمن المصرية نجحت في كشف تغيير منهج الجماعات الإرهابية من زرع العبوات الناسفة والاغتيالات إلى اللعب على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال المنابر الإعلامية المشبوهة لبث سمومهم الشيطانية.

وأشار رئيس الحزب إلى أن اعضاء الهيئة العليا لحزب صوت الشعب وأمناء المحافظات وكل عضو يقدمون باقة ورد محملة بأسمي معاني الانتماء والوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى من يضحون بحياتهم من أجل أن تعيش مصر حرة مستقلة وتظل رايتها خفاقة في عنان السماء.