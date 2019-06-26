أخبار مصر | محافظ المنطقة الروتارية يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية طيبة لدعم التعليم والتكنولوجيا في مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ المنطقة الروتارية يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية طيبة لدعم التعليم والتكنولوجيا في مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع محافظ المنطقة الروتارية فى مصر 2541، الدكتور شريف والي، بروتوكول تعاون اليوم، بين المنطقة الروتارية، وأكاديمية طيبة للعلوم والتكنولوجيا والتى يترأسها الدكتور صديق عفيفي، رئيس نادي روتارى سقارة، بشأن إطلاق مبادرة دعم التعليم والتكنولوجيا على مستوى مصر.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق نهضة تعليمية ملموسة فى بناء الإنسان المصرى وتنمية القيم النبيلة والأخلاق في سلوك المواطن، مع الإهتمام بأعضاء الروتارى على وجه الخصوص، والممساهمة الفعالة فى إحداث نقلة نوعية فى المؤسسات التعليمية وتقديم الدعم للمؤسسات الأكثر احتياجاً، بجانب نشر القيم والأخلاق الحميدة فى كل التعامالت الرسمية وغير الرسمية، وتدعيم جهود التحول الرقمي ومحو الأمية التكنولوجية وتبسيط العلوم.

وخلال توقيع البروتوكول أشاد الدكتور صديق عفيفي بمجهودات محافظ المنطقة الروتارية د. شريف والي.

وقال محافظ المنطقة الروتارية 2451، د. شريف والي، إن أنشطة المبادرة تتضمن تنظيم برامج لرعاية البحوث التعليمية، وتقديم برامج تدريب المعلمين خصوصاً للمدارس الحكومية، وتقديم المقترحات حول تحسين بيئة وطرق التعليم، وتنظيم سلسلة من حلقات بناء االنسان بدءاً من طالب مرحلة التعليم الأساسى.

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وأضاف والى، أنه سيتم تنظيم معسكرات وأنشطة ترفيهية للروتاريين تسهم فى غرس السلوكيات الطيبة، وتنظيم برامج التأهيل التكنولوجى للشخص العادى، وتنظيم ندوات ومؤتمرات لخدمة رؤية المبادرة، وعمل زيارات للمؤسسات الثقافية بغرض نشر الثقافة وتعميق االنتماء الوطني، بجانب أي أنشطة أخرى تنشر رسالة الروتارى.

وأشار إلى أن أنشطة الروتارى متعددة فى مجالات العمل فى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن المبادرة سيعمل فيها الجميع من لجنات التعليم بالروتارى، وشباب الروتراكت، من أجل التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

بدوره قال رئيس أكاديمية طيبة التعليمية، صديق عفيفي، إنه قرر عمل واحة الإبداع والابتكار، تنطلق خلال أيام، لتشجيع الطلاب علي الابتكار والتجمع فى حلقات، ومناقشة أفكارهم، وتنمية الوعي وتشجيع البحوث ودعم المبتكرين.

ووجه عفيفي التحية إلى محافظ المنطقة الروتارية، مؤكدا أن المبادرة التى أطلقوها معا سوف تحدث صدى كبير داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن السنة الروتارية لمحافظ المنطقة الروتارية الحالي د. شريف والى ستكون سنة استثنائية فى الانجازات.

وأكد أنهم سيهتمون ببرامج تدريب المعلمين خاصة فى الحكومة، وعمل تدريب مجاني لمعلمي المدارس الحكومية، بجانب تقديم المقترحات حول تحسين بيئة التعلم، بما تضمنه الارتقاء بمختلف الوسائل، وتنظيم سلسلة من حلقات بناء الإنساء لأطفال التعليم الأساسي، ليخرج أكثر إيجابية فى المجتمع.