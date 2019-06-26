أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يدين حادث العريش: "المصريون جنودًا لفداء الوطن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يدين حادث العريش: "المصريون جنودًا لفداء الوطن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الهجمات الإرهابية التي شهدتها منطقة العريش بشمال سيناء مساء أمس، فى محاولة خسيسة من الذئاب المنفردة وبقايا التنظيمات الإرهابية للظهور على السطح بعد الضربات المتتالية التي نالها التنظيمات والداعمين لهم على يد القيادة المصرية وقوات إنفاذ القانون.

ونعى الحزب شهدائنا البواسل من رجال الأمن الذين أستشهدوا فى المواجهات الضروس لتلك الكيانات المأجورة والتي لاتعرف معني للإنسانية او قيمة الحياة، وتمنيات الحزب لكافة المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًأ أن جموع المصريين جنودا لبلادهم مستعدون بكل التضحيات فداء للوطن ولتحقيق حفظ أمنه وأستقراره وأستمرار مسيرة بناءه وتقدمه، مُشددًا على أهمية الأصطفاف الوطني والشعبى خلف القيادة السياسية والتكاتف والتضافر من اجل سلامة الوطن وتبديد مخططات الأعداء.

كما أكد الحزب، أن المصريون لايعرفون الخوف ولايهابون الموت ولن يقوي عليهم زمرة من المنتفعين او المأجورين المتسترين بالدين للقيام بأعمال إرهابيه خسيسة، وستواصل مصر طريقها وستظل مصدر إزعاج لكل الأعداء ومصر حماية لكل الأصدقاء.

وكانت الداخلية اعلنت استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء.