أخبار مصر | سياحة الجيزة تنظم دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياحة الجيزة تنظم دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة، دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع قدراتهم العملية وبناء الوعي السياحي لديهم.

وشهدت الدورات عدد من المناقشات عن العاملين بمجال الخدمات السياحية باعتبارهم شريك أساسي فى عملية بناء الوعى السياحي لدى جميع الفئات، وأن هناك معايير دولية لأخلاقيات مهنة السياحة لابد من التحلي بها تتمثل فى عشر بنود وهم الأمانة - الاستقامة - الثقة - الولاء - الاهتمام -الاحترام - العدالة - القيادة - السمعة - المحاسبة لتحسين صورة المنتج السياحي المصري على المستوى الدولي والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات التي يتلقاها السائح.

Advertisements

كما تم مناقشة الأسلوب الأمثل فى كيفية معاملة الجمال والخيول وضرورة الاهتمام المتزايد برعاية الحيوان بخطوات تدريجية نحو الحصول على حقوق الحيوان.

وقد دار موضوع الندوة عن الدور الحيوي الذي يقوم به العاملين بالمنطقة الأثرية فى رسم الصورة الحقيقية للسياحة المصرية، كذلك تم الإشارة الى العادات التى يجب اتباعها عند التواصل مع السائح وقد تم التأكيد على ضرورة إتباع العادات السليمة والمعاملة الحسنة للدواب التى يستقلها السائحين للتمتع عند زيارتهم للأهرامات.

وقد أدار فعاليات الندوات حسن عبد الفتاح مدير عام السياحة بالجيزة وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والدكتور أحمد عطا الله وحاتم الجوهرى من مركز بيطرى الهرم.