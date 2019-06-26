أخبار مصر | القومي لحقوق الإنسان ينعى شهداء الشرطة ويؤكد على إدانته لكافة الأعمال الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لحقوق الإنسان ينعى شهداء الشرطة ويؤكد على إدانته لكافة الأعمال الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات جثامة الحادث الإرهابي الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة مساء أمس بوسط العريش وأسفر عن وقوع عددا من الشهداء وإصابة أخرين.

ويجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وايا كانت أغراضه، حيث أنه يشكل أفدح الجرائم التى تنتهك حقًا أساسيًا من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة فى شهداء الواجب الوطني لأسرهم متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.