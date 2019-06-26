أخبار مصر | عميد أصول الدين بالزقازيق: التزام كامل بمعايير الجودة في امتحانات نهاية العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد أصول الدين بالزقازيق: التزام كامل بمعايير الجودة في امتحانات نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عبدالرحيم البيومى عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، إن امتحانات كلية أصول الدين بجميع الفرق الدراسية انتهت في جو من الهدوء طوال أيام الامتحانات.

وأوضح البيومي في تصريحات خاصة، أن الأسئلة كانت فيها التزام بمعايير الجودة وفي مستوى الطلاب

مع التزام كامل بالمعايير والضوابط التي وضعتها الجامعة لإدارة الامتحانات.

وأضاف عميد أصول الدين بالزقازيق: حظيت امتحانات أصول الدين برقابة صارمة من خلال الكاميرات الالكترونية والعامل البشري في ظل متابعة جيدة تليق بجامعة الأزهر الشريف.