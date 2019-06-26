أخبار مصر | "المحامين": استمرار العمل يومي الجمعة والأحد بإدارات التجديد والمراجعة بنادي المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين": استمرار العمل يومي الجمعة والأحد بإدارات التجديد والمراجعة بنادي المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على استمرار العمل في التجديد يومي العطلة، الجمعة والأحد المقلبين، وذلك مراعاة لظروف المحامين.

وقال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، إن ذلك يأتي حرصا من نقابة المحامين على مصالح الزملاء راغبي التجديد، خلال أيام العمل الرسمية، كما يأتي ذلك لإتاحة الفرصة لمن يجدد عام 2016 قبل أن يتم شطبه من الجدول، طبقا للقانون.