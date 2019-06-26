أخبار مصر | "الخليج 365" تكشف حقيقة ترشح وزير صحة أسبق لمقعد نقيب الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تكشف حقيقة ترشح وزير صحة أسبق لمقعد نقيب الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت معلومات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد بترشح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، على مقعد نقيب عام أطباء مصر، فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المقرر اجراؤها أكتوبر المقبل.

وتواصلت "الخليج 365" مع "العدوي"، وقال فى تصريح خاص، انه لم ينوي حتى الأن ترشحه على مقعد النقيب نظرًا لضيق الوقت، موضحًا ان كثير من الزملاء يضغطون عليه ويطالبونه بالترشح، ولكنه لم يأخذ القرار حتى الأن.

وكان اعلن الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الاطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، على تقدم 12 مرشح على مقعد النقيب العام للأطباء حتى الأن.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ان المرشحين على مقعد النقيب العام هم: حسين خيري، وإيهاب الطاهر، وامينة ابراهيم، ومنى مينا، محمد سلامة، وإبراهيم الزيات، وأحمد رؤوف، وعلى كامل، وهشام على، وأسامة عبدالحى، ومحمد محمود إبراهيم، ومحمد شوكت محمد عثمان الأخضر.

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وأضاف عبد الحميد، أن المرشحين على مستوى النقابة العامة، فوق السن بلغ عددهم 7 مرشحين، هم: رشوان شعبان، وإبراهيم الزيات، وعلى كامل، وسعدة فرغلى، وعلاء الدين المهدى، وشيماء محمد عرفة، وخالد مرتجى.

وأكمل، المرشحين تحت السن بلغ عددهم 3 مرشحين، هم: أحمد السيد، وحلمى محمد السويدى، وآية نعمان إبراهيم.

جدير بالذكر ان النقابة العامة للأطباء، اعلنت عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.

وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.