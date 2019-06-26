أخبار مصر | "المانسترلي": الاتفاق على تنظيم رحلات لشركات السياحة المصرية إلى أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المانسترلي": الاتفاق على تنظيم رحلات لشركات السياحة المصرية إلى أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعا مع وزير السياحة الأوغندي والوفد المرافق له الذي يضم نخبة من كبار مسئولى السياحة وأعضاء البرلمان الأوغندي ضمن جهود الغرفة لفتح أسواق سياحية جديدة تزامنا مع بطولة الأمم الافريقية.

حضر الاجتماع علي المناسترلي عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التدريب ومحمد فاروق عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة السياحة الالكترونية أكثر من مائة شركة مصرية مهتمة بالسوق الافريقي.

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ومن جانبه قال على المانسترلي أن وزير السياحة الاوغندي شارك في الندوة التي نظمتها لجنة التدريب بالغرفة بفندق سفير الدقي تحت عنوان " التحول الرقمي في السياحة " بدعوة منه و التى حضرها عدد ١٠٩ شركات سياحة مصرية.

وأضاف المانسترلي أنه عقب الندوة تم عقد إجتماع بحضور وزير السياحة الأوغندي و الوفد المرافق له بحضور أعضاء الغرفة وعدد من الشركات السياحية أعضاء لجنة التدريب و بعض كبار رجال السياحة المصرية و تم الاتفاق على تنظيم trip fam لعدد من الشركات المصرية لزيارة أوغندا و عمل ورش عمل مع الشركات الأوغندية لتنشيط السياحة البينية بين البلدين.

وأكد "المانسترلي" أهمية السياحة الافريقية بصفة عامة ، والدول الواعدة و من بينها أوغندا بصفة خاصة ، لفتح أسواق بكر لتنشيط السياحة المصرية متوقعا مضاعفة اعداد السياح الافارقة لمصر بنهاية 2019.