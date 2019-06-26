شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بالعريش: لن ينال من عزيمة رجال قوات الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

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وأشاد الأزهر الشريف، بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن، ومطاردتهم والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأكد الأزهر، أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، ومطالبًا الشعب المصري بالوقوف إلى جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.