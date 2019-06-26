شكرا لقرائتكم خبر عن وزير زراعة نيوزلندا: التبادل التجاري مع مصر تجاوز 350 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الزراعة النيوزيلندي، داميان أوكونور، إن مصر شريك تجارى مهم باعتبارها ثانى أكبر سوق لنيوزيلندا في أفريقيا، حيث يبلغ التبادل التجاري أكثر من 350 مليون دولار، أغلبها في مجال الألبان واللحوم، مشيرًا إلى أن هناك علاقات ثنائية بين البلدين في مجالات عديدة أهمها الزراعة والتعليم.

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته السفارة في القاهرة، الأربعاء، الذي حضره السفير النيوزلندي جريج لويس، ووزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وأكد المسؤول النيوزلندي، أن زيارته تعتبر الأولي لمصر، مشيرا إلى أنه سيلتقي عدد من المسؤولين ببرج العرب من أجل النقاش حول الميد من الاستثمارات، ولفت إلى الغرض من الزيارة هو التعاون بين البلدين، مؤكد أن مصر تستورد اللحوم، فيما تستورد بلاده البرتقال من مصر نظرًا لجودته العالية.