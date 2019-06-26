شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا إندونيسيًا لبحث أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، وفدًا إندونيسيًا ضم: د.محمد آجي سوريا، نائب سفير إندونيسيا بالقاهرة، د. أحمد رجال بورناما ،مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإندونيسية، د.عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، د.عين الرفيق، ممثل وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، مامات برهان الدين، من وزارة الشؤون الدينية، توفيق الرحمن، سكرتير المستشار، د.يولي ياسين من وزارة الشؤون الدينية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون العلمي المتبادل، كما دار النقاش خلال اللقاء حول الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم في كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر.

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في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن تقدير الأزهر لدولة إندونيسيا حكومة وشعبا وطلابًا، ومؤكدًا على اهتمام الإماما الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة شيخ الأزهر الشريف، بالطلاب الوافدين ومنهم طلاب إندونيسيا الذين يشكلون العدد الأكبر من دول العالم ممن يدرسون بالأزهر الشريف، كما استعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة.

وقال الأمين العام إن الطلاب الإندونيسيين لهم مكانة في قلوب رجال الأزهر الشريف لاهتمامهم الكبير بتحصيل العلوم العقلية والشرعية وما لهذه العلوم من أهمية في تنوير الطلاب ودعم قدرتهم العلمية بمفاهيم صحيحة عن الإسلام تقدمه في صورته الحقيقية، حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينقلون منهجه الوسطي بين أقرانهم.

وأضاف عيّاد بأن المرحلة الراهنة تستوجب منا مزيدًا من الإصرار والتحدي وفتح آفاق أوسع على العالم والتعاون المثمر والبنّاء وأخذ العلم من علماء ثقات لإغلاق كل الوسائل والطرق أمام دعاة العلم ومن ينشرون المفاهيم الخاطئة بين الناس.

من جانبه، أبدى الوفد تقديره البالغ للأزهر الشريف وشيخه وقياداته، مؤكدين أن الأزهر كان وسيظل منارة مضيئة على مرّ التاريخ ينهل من علمه طلاب العلم في شتى بقاع الأرض، وأن هذه المؤسسة العظيمة تمثل شريان حياة لنا ولجميع العالم لدورها الكبير في نشر السلم المجتمعي بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط.