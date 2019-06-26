شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في 3 شكاوى لبرامج رياضية على «النهار» و«يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها المقبل، تحقيقاتها في 3 مخالفات جسيمة ارتكبتها برامج رياضية من بينها برنامج تليفزيوني على قناة النهار من تقديم إبراهيم فايق، حيث قام بإطلاق الاتهامات، كما شملت المخالفات استخدام الخطاب المتدني وألفاظ مبتذلة فيما يشبه الردح في برنامجين على يوتيوب لكل من عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطي زكي.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، أنه من المنتظر استدعاء المسؤولين عن القنوات والبرامج لسماع أقوالهم وتقديم مستنداتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث من المحتمل أن تقام جلسة تحقيق لبرنامج قناة النهار بحضور الدكتور عمرو الليثي غدًا، كما يتم التحقيق في برامج اليوتيوب الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، أن المجلس بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الانفلات الذي حدث في الفترة الماضية بالبرامج الرياضية لوقف ما يحدث من مخالفات.