شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب تفقده لمحور 30 يونيو، ومشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة، لتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، زيارته بالتجول فى مشروعى «سكن مصر» للإسكان المتوسط، و«JANNA» للإسكان الفاخر، حيث أوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ«سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 82%، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ«JANNA»، وبلغت نسبة الإنجاز 55%، كما تفقد أيضاً منطقة الفيلات، وتجول بإحدى الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع نحو 40 %.

وتفقد الوزير أيضاً منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م، إلى 55 %.

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وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدا على الالتزام بأعلى جودة فى أعمال التشطيبات.

وأثناء تفقده للمشروعات بالمدينة، أصر العاملون على التقاط صورة تذكارية جماعية مع الوزير، والذى حثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، فى هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع إلى 24 %، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ بعض الكليات بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.

وأضاف أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً.