شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدوي شحاتة قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور بدوي شحات بدوي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأقصر والمشرف على الكلية للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر لمدة عام أو لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

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