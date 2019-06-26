شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ماسورة مياه.. إخلاء 6 عقارات مائلة من السكان في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب كسر ماسورة مياه بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية في إخلاء سكان 6 عقارات قديمة، بعد حدوث ميل مفاجئ بها إثر تراكم المياه.

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بلاغًا يفيد بحدوث ميل بعدة عقارات بشارع حسين أبو على بامبروزو بمنطقة محرم بك، وانتقل مسؤولو حي وسط إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة حدوث كسر ماسورة مياه بالشارع المشار إليه ما أدى إلى ميل بـ 6 عقارات قديمة، ما استدعى إخلائها من السكان دون المنقولات بشكل فوري.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بغدادي، سكرتير عام حي وسط، في تصريح له، الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إصلاح ماسورة المياه، وجاري عرض العقارات المتضررة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإتخاذ قرار بشأنها. وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إخلاء 6 عقارات مائلة من السكان في الإسكندرية