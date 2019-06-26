شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: طرح أراضي فضاء للمستثمرين لإقامة مراكز تجارية ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مدينة بلبيس تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي من شأنها أن تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في أن يحيا حياة كريمة.

وقال «غراب»، خلال لقاء المحافظ مع أهالي قرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، على هامش احتفالية افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة بالقرية، الأربعاء، إنه تم طرح عدد من الأراضي الفضاء وغير المستغلة بالمدينة أمام المستثمرين لإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجيستية لخدمة أبناء المدينة ودفع عجلة العمل والتنمية داخل محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للأثاث على مساحة 20 فدان بمدينة بلبيس لتكون مركزاً تجارياً مخصصاً لبيع الأثاث تستوعب أصحاب محلات الموبيليا وورش النجارة المنتشرة بالمدينة لتقديم وعرض موبيليا وأثاث على أحدث طراز يليق بأبناء المحافظة.

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وأشار إلى أن المحافظة تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث من المقرر بنهاية 2022 الانتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحي لـ 60% من قرى المحافظة لتقديم مشروع صرف صحي آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاءات وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط انحدار وشبكات صرف صحي بتكلفة تقديرية 9 مليار جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية للمحافظة تحت عنوان «عقول مستنيره وأيدٍ ماهرة» والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور البيئي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية لرفع كفاءة منظومة «الصحة – التعليم – الطرق – الإسكان – نظافة – مياه الشرب والصرف الصحي – الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب – الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته».

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر والبناء بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن أعضاء مجلس النواب شريك أساسي ورئيسي في وضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الشرقاوي.