شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع مسؤولين أمنيين من الصين والاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأربعاء، زو جانلو نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

وأعرب المسؤول الصينى في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتى تأتى في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، مشيداً بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المسؤول الصينى على استعداد وزارة الأمن العام ببلاده لتطوير مستويات التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المصرية، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية في تلك المجالات وفيما يخص التعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة.

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ومن جانبه، رحب «توفيق» بزيارة المسؤول الصينى ومرافقيه للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائى في شتى المجالات، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين خاصة في المجالات الأمنية، كما أشاد بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية مؤكداً حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع لاسيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات، تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمني والاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة.

وفي سياق متصل، استقبل محمود توفيق وزير الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه.

واستعرض وزير الداخلية، خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، كما أكد على تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبي وفتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، موضحاً أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية في أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، استعرض المسؤول الأوروبي أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، معربًا عن تطلعه لرفع مستوى التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة في ضوء استمرار تدفق أعداد من المهاجرين الوافدين من بعض الدول بالمنطقة إلى السواحل الأوروبية، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة بسبب احتمالية اندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين، كما أكد على وجود ارتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، والتي تعتبر من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولي.