شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«زويل للعلوم»: تعديلات قانون المدينة الحالي تجعلنا «جزء من الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن التعديلات التشريعية الأخيرة في قانون المدينة تهدف إلى تقنين الأوضاع، بحيث تكون المدينة جزء من الدولة، بما يسمح بدعمها ومساندتها لاستكمال الإنشاءات والمعامل، مؤكدًا أن وجود المدينة تحت رؤية الدولة يعطي دفعة قوية لاستمرارية المشروع.

وقال «صدقي»، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الإنشاءات تحتاج نحو 4 مليار جنيه تم تدبير 1.5 مليار فقط بخلاف تكلفة المعامل وتجهيزاتها، وهو ما يتطلب دعم المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المدينة حصلت على 75 مليون جنيه تبرعات خلال العام الحالي.

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وأوضح أن المدينة حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، حيث حصل برنامج الفيزياء على مركز أفضل 500 على العالم في تصنيف شنغهاي، بالإضافة إلى المركز الثالث على مستوى مصر، من حيث معدل النشر العلمي الدولي، بعد جامعتي القاهرة وعين شمس، إلى جانب ارتفاع معدل توظيف الخريجين بنسبة٩٠%، خلال فترة 3 أشهر فقط من التخرج من إجمالي الدفعتين اللذين تم تخرجهم من المدينة حتى الآن.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمدينة أن باحثي وطلاب المدينة نفذوا العديد من البحوث التطبيقية، من بينها شركة لمراقبة البيئة في المزارع السمكية وهو ما ضاعف الإنتاج بنسبة 40%، وتحويل المخلفات الزراعية إلى ألياف تدخل في صناعة النسيج والأثاث، وتستخدم كسماد للتربة، وتطبيق مشروع إنتاج أسمدة سوريا ممتدة المفعول منخفضة التكلفة صديقة للبيئة، ويتم التواصل مع الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة للتطبيق على أرض الواقع، إلى جانب تطوير ضمادة ذكية تساعد على التئام الجروح لمرضى السكر، وجهاز للكشف المبكر عن فيروس سي بتكلفة منخفضة.

وأشار إلى أن المدينة ستقبل هذا العام نحو 450 طالب وطالبة بجامعة زويل من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها للعام الجامعي الجديد، موضحًا أن شروط القبول هو حد أدنى 90% مع درجات الطالب في المواد الأساسية الرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى مقابلة شخصية واختبارات للغة الإنجليزية لتحديد مستوى الطلاب، خاصة أن مجموع الثانوية العامة ليس معيارًا لاختيار الطلاب الموهوبين.

وأوضح «صدقي» أن المدينة كانت تعاني من أزمة مالية لدعم الطلاب خاصة، أن الجامعة تدعم نحو 90% من الطلاب ولكن هذا العام نجحنا في التواصل مع عدد من البنوك لتمويل الطلاب بلغت نحو 80 مليون جنيه لمدة دراسة الطلاب حتى الحصول على البكالوريوس، موضحا أن طلاب المدينة 78.6%، منهم من المدارس الثانوية الحكومية، يمثلون ٧١% من الشباب و29% من الفتيات من 25 محافظة مصرية.