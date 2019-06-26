شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «جودة الهواء».. «الجيزة» تحتفل من العمرانية بيوم البيئة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة الجيزة بيوم البيئة العالمي، والذي يقام هذا العام تحت شعار «جودة الهواء»، وذلك خلال الندوة التي اقيمت بمركز شباب السلام بحي العمرانية تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأكدت الدكتورة لمياء خلال كلمتها على الاهتمام الكبير الذي يوليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالملف البيئي، لما يمثله من أهمية حيوية للجيل الحالي ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لإلقاء الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة وتوعية مواطني المحافظة وخاصة المرأة والشباب والطلاب والأطفال لتعديل السلوكيات والعادات بما يتناسب مع أهداف حماية الهواء الجوي والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشارت نائب المحافظ إلى مجهودات المحافظة في مواجهة مصادر تلوث الهواء، وذلك من خلال اتخاذ عدداً من الإجراءات وتوجيهات من اللواء المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شؤون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجىء على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب، بالإضافة إلى حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير.