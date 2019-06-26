شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تطرح رؤية مصر بالقمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية بزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في القمة الإفريقية لاقتصاديات الحياة البرية بزيمبابوي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء الأفارقة في مجال البيئة، حيث شهدت الاجتماعات مناقشات مثمرة حول كيفية الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

وألقت وزيرة البيئة كلمة ختامية في نهايه القمة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر، حيث أكدت فيها على دمج موضوعات الحياه البرية والتنوع البيولوجي في القطاعات التنموية، مشيرة إلى أنه بدون هذا الدمج واظهار القيمة المضافة لصون التنوع البيولوجي لن نستطيع تحقيق أهداف طموحة.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التمويل من جانب الدول المتقدمة لضمان صون الموارد الطبيعة للشعوب الأفريقية، والتي تعتمد اقتصادياتها على تلك الموارد.

واجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد في ختام مشاركتها بالقمة مع وزيرة بيئة زيمبابوي لمناقشة دفع التعاون الثنائي بين البلدين خاصة الاستفادة من خبرة زيمبابوي في صون الحياة البرية داخل المحميات الطبيعية والاستفادة من خبره مصر في إنشاء محطات رصد نوعية الهواء وإعاده تدوير المخلفات الزراعية للبيوت الريفية لإنتاج الغاز والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة.

ومن المرتقب أن تقوم وزيرة البيئة في زيمبابوي بزيارة مصر أغسطس القادم في إطار تفعيل التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.

ويأتي انعقاد القمة بمبادرة من رئيس زيمبابوي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبرنامج البيئة للأمم المتحدة، وتناقش كيفية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين كافة القطاعات التنموية للوصول لأقصى استفادة لشعوب القارة السمراء، وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي ورئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.