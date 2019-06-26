شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل عالمين مصريين بكندا استعدادا لاحتفالية «شهر الحضارة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأربعاء، العالمين المصريين بكندا الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغي، وذلك في إطار استعدادات وزارة الهجرة لاحتفالية «يوليو شهر الحضارة المصرية» في كندا والمقرر لها الشهر المقبل، وكذلك استعراض جهودهما في التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للإسهام في الثورة الصناعية الرابعة في مصر.

من جانبها، رحبت «مكرم» بالعالمين المصريين لتواجدهما بمصر خلال تلك الفترة في إطار متابعتهما للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة بمصر، والتي أصبح التوجه نحوها حتميا لما ستحققه من استفادة كبيرة على مستوى الصناعات المصرية.

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وتناولت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، محاور احتفال «يوليو شهر الحضارة المصرية» والذي يأتي كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو، ما يعكس أهمية التعريف بمقدرات مصر الثقافية الممتدة عبر العصور، وكذلك تعزيز علاقات المصريين بكندا بوطنهم الأم والبلاد المقيمين بها، مثمنة دور الجالية المصرية في كندا والتي تعد نموذجًا إيجابيًا يعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ مصر الوطن الأم.

وأضافت وزير الهجرة أن هذا الاحتفال يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على الشخصيات المصرية البارزة بالمجتمع الكندي وما لهم من دور فاعل ومؤثر على مختلف المستويات، كذلك المشاركة في الاحتفال برفع العلم المصري في أونتاريو، مشيرة إلى تعاون جميع الجهات المعنية في مصر للخروج بالفعالية بالشكل الذي يليق بحجم الثقافة والحضارة المصرية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع الجهات الكندية للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بهذا الشهر.

من جانبهما، ثمن العالمان المصريان الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغي، الجهد المبذول لإقامة الاحتفال وما يحمله من أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة، تأتي في مقدمتها تعريف المجتمع الكندي بالإرث الحضاري والتاريخي الكبير لمصر وما سيسهم به في خلق مزيد من الربط بين المصريين المهاجرين بكندا ووطنهم الأم.

كما أعرب العالمان عن تحمسهما لمشاركة الجالية المصرية بكندا في جدول الفعاليات الذي يحتوي على برامج ثقافية هامة من محاضرات حول تاريخ الحضارة المصرية الممتد، وكذلك المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الآثار المصرية كالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى ما ستقدمه وزارة الثقافة المصرية من عروض فنية وثقافية تعبر عن تاريخ حضارة مصر من خلال مشاركة متميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية والتي ستتواجد خلال ذلك الشهر ضمن فعاليات الاحتفال.