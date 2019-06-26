شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: الرفع المساحي للأراضي الزراعية المخصصة للمتضررين من أهالي النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، تقريرا مفصلا عن بعض المشروعات التي تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذها بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.

وجاء في التقرير قيام الهيئة بأعمال الرفع المساحي للأراضي الصالحة للزراعة التي من المقرر توزيعها على المتضررين من أهالي النوبة، كتعويض عما لحق بهم من أضرارأثناء تعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، وكذلك طباعة الدليل الإرشادي لهذا الأمر من خلال مطابع الهيئة لتوزيعه بمعرفة محافظة أسوان.

كما تم تفعيل مشروع كارت الفلاح، وهي آلية تضمن للفلاح المصري الحصول على مستلزمات الإنتاج دون وجود وسطاء، وذلك بنظام رقمي آلي بعد أن كان ورقيا، حيث يتم العمل من خلال لجنة تضم وزارات وجهات مختلفة (الزراعة- الإتصالات- الإنتاج الحربي، بالإضافة لهيئة المساحة)، وجارٍ الانتهاء من بيانات محافظتي الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الري؛ قامت هيئة المساحة بحصر أراضي طرح النهر وهي من أراضي الدولة ذات الخصوبة العالية وهي من الموضوعات التي توليها الدولة اهتماما بالغاً، وانتهت الهيئة من عمل ١٢٧٠ خريطة لحصر هذه الأراضي التي تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وفي إطار التعاون مع وزارة الأوقاف للاستفادة من خبرات هيئة المساحة ووزارة الاتصالات، تم الاتفاق على إنشاء قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية (G.I.S) في عمل مركز نظم معلومات مركزي وسيتم إعداده خلال الشهر المقبل.

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وأوضح البيان أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لعدد 110 مدن وحوالي 10100 قرية وكفر ونجع وجارٍ العمل حاليا في المرحلة الثالثة في مشروع الحيز العمراني وهو مشروع تنفذه هيئة المساحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وذلك لتثبيت العلامات المساحية لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع.

كما قامت الهيئة من خلال التنسيق مع محافظ الأقصر الانتهاء من إجراءات صرف تعويضات المتضررين «نجع أبوعصبة» لهدم منازلهم الواقعة في مسار مشروع توسعة طريق الكباش حيث تمت مراجعة وتوقيع عدد ٨٢ عقدا، تمهيدا لصرف التعويضات للأهالي.

وتضمن التقرير أيضا بعض البيانات عن أعمال الهيئة خلال الفترة السابقة ومنها قيام الهيئة بالمشاركة في الاجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، وكذا الرفع المساحي والتقدير المالي العادل والمناسب (التثمين) لأراضي النفع العام للمحاور والطرق المرورية مثل محاور سمالوط والدائري الأوسطي ومحور 30 يونيو وشبرا بنها الحروالدائري الإقليمي.

وأوضح البيان أن «مركز التدريب الرئيسي لهيئة المساحة وفروعه قام بتدريب العاملين بالهيئة ورفع مستواهم الفني في مجال العمل المساحي من خلال عقد دورات مجانية صيفية لطلاب الجامعات والمعاهد التي لها علاقة بالڜأن المساحي كمشاركة مجتمعية لأبنائنا الطلاب».

وفى مجال التعاون الدولي، تقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع الجانب الهولندي (المدير التنفيذي للمساحة بهولندا) لعقد ورشة عمل الشهر القادم للإستفادة من خبراتهم في مجال الكاداستر والسجل العيني وذلك لدراسة المعوقات ومحاولة الاستفادة من دعمهم المالي والإداري لمواجهة التحديات المستقبلية.

يذكر أن للهيئة المصرية العامة للمساحة دورا مهما وفعالا في لجنة استرداد أراضي الدولة وكذا أعمال التقنين من خلال الرفع المساحي لتلك الأراضي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.