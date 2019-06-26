شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تسوية أزمة مواطن بالسعودية «حصل على 100 ألف جنيه عن عمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية، بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الاتصالات، لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة، لمدة 6 أشهر بإجمالي 22 ألفًا، و500 ريال سعودي، بقيمة تجاوز 100 ألف جنيه.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كان كلّف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «أ.ع.م»، الذي يعمل فني كهربائي لدي إحدى مؤسسات الاتصالات، منذ 5 أعوام، وتوقف صاحب العمل عن دفع مستحقاته المالية، منذ 6 أشهر براتب شهري يبلغ 3750 ريالًا سعوديًا.

وبالتواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة لمعرفة مدى ما أحرزه لحصول المواطن على مستحقاته، أوضح أنه قام على الفور بالاتصال بالمواطن، وأكد له ضرورة رفع دعوى لدى المحكمة العمالية وفقًا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.

وفي نفس الوقت قام مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل مع «ف .أ»، المسؤول الإداري بالشركة لصرف مستحقات المواطن وديًا، وبعد المتابعة المستمرة لمدة 3 أشهر، وتقديم الدعم بالهيئة العمالية تم التوصل إلى اتفاق مصالحة تم بموجبه صرف 22 ألفا و500 ريال سعودي للمواطن مقابل التنازل عن دعواه، وهو ما وافق عليه وتم توقيع التصالح بالهيئة العمالية، وحصل المواطن على المبلغ الذي تجاوز 100 ألف جنيه، فضلًا عن تذكرة مغادرة المملكة، مقدمًا الشكر لوزارة القوى العاملة، ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على سرعة التدخل وحل المشكلة وديًا والحصول على مستحقاته المالية.