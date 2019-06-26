شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يؤكد على أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، وفداً من الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو)، برئاسة الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة، والدكتور هشام شريف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.

يأتى الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها «شعراوي» لمجمع تقديم خدمات المعالجة للتخلص من القمامة بمدينة 15 مايو بالقاهرة التابع للشركة، في إطار الاستعداد لدخول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حيز التنفيذ، حيث أن الشركة متعاقدة مع محافظة القاهرة منذ عام 2004 للتخلص من المخلفات البلدية من المنطقة الجنوبية وسينتهى العقد في نوفمبر المقبل.

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وخلال اللقاء قدم مسؤولى الشركة العرض المالى والفنى لخطة توسع الشركة في تقديم خدمات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة للمناطق الشمالية والشرقية والغربية لمحافظة القاهرة وكمية المخلفات المستخرجة من المناطق الثلاث. كما تم استعراض الاحتياجات الفنية لمشروعات المعالجة والمشروعات المطلوبة للمحافظة والاحتياجات المالية والتعاقدية.

وأكد «شعراوي» أن وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية تسعي إلى الوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية كبيرة في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مؤكداً أن حل مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصري.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ منظومة المخلفات بالمحافظات وإحداث نقلة كبيرة في مستوى النظافة بالقاهرة خلال عام، مشددا على أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات لإنجاح المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة وضمان استدامتها.

وأكد «شعراوي» على دعم الوزارة لأية مبادرات مجتمعية خاصة التي يقوم بها الشباب للمساعدة في حل مشكلة القمامة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع معدلات نظافة شوارع المحافظات خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فيما يخص مشكلة القمامة في وقت سريع.