شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينعى «شهداء العريش»: نقدّر تضحيات أبطال الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، استهداف عناصر إرهابية لمنطقة تمركز قوات الشرطة، جنوب غرب العريش بشمال سيناء، فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد ضابط و6 مجندين، ومصرع 4 من تلك العناصر الإرهابية، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

ونعى «عاشور»، خلال بيان صحفي، شهداء الواجب داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم وذويهم بالصبر والسلوان، مؤكدا أن الشعب المصري، وفي القلب منه المحامين، يقدرون التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش والشرطة في الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب الذي يسعى لتقويض دور مصر، والعبث باستقرارها وأمنها، وهز صورتها أمام العالم.

وشدد نقيب المحامين على أن مثل تلك العمليات الخسيسة تزيد من تماسك وصلابة الشعب المصري، ودعمه ومساندته للجيش والشرطة، حتى يُستأصل الإرهاب من جذوره.