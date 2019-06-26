إحالة اشكال إبراهيم سعيد لوقف حكم حبسه إلى دائرة أخرى بمحكمة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الأسرة بالمعادي، اليوم الأربعاء، إحالة الإشكال المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد الذي يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم حبسه لامتناعه عن دفع نفقة نجله، إلى دائرة التنفيذ بمحكمة حلوان.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاشكال والذي حمل رقم 2 لسنة 2019.

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وحضر هيثم حمد الله ممثلا عن طليقة "إبراهيم سعيد ودفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الاشكال.

وكانت زوجة لاعب الأهلي والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، في المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل.