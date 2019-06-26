تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه، وفي الموضوع بتعديل الحكم، وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وألزمته بالتعويض المدني، على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمدير عام قنوات MBC مصر محمد عبدالمتعال.

كانت محكمة جنح الدقي، قضت، بحبس الفنان ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وقال أشرف عبدالعزيز المحامي عن محمد عبدالمتعال، اليوم الأربعاء، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يسب فيه "عبد المتعال"، ونقلته المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات صحفية، أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308.