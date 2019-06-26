بتدابير.. إخلاء سبيل مهندس بهيئة "المعونة الأمريكية" في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عصام على مهندس معماري بهيئة المعونة الأمريكية، بتدابير احترازية، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم، وعلي عمارة، وأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.

وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف احكام الدستور والقانون والتي تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة التي كفلها القانون إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.