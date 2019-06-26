ضبط اثنين من موظفي الري بالإسماعيلية لقيامهما باستغلال موقعها الوظيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫ضبطت مباحث الاموال العامة، إثنين من موظفي الري بالإسماعيلية لقيامهما باستغلال موقعها الوظيفي لتسهيل بناء عقارات مخالفة على منافع الري.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية نتيجة تواطؤ إثنين من موظفي هندسة الري بالتل الكبير في غضون عامي 2015/2016 مع بعض المواطنين وتمكينهم من البناء على منافع الريب المخالفة للقانون.

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وقاما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع شخصين أحدهما مقيم بالتل الكبير والثاني بالقصاصين وتمكينهما من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لفحص تلك المخالفات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.