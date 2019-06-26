إحباط ترويج سمن نباتي مجهول المصدر في الجيزة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب مصنع منتجات ألبان بالجيزة يقوم بإعادة تصنيع السمن النباتي وطرحه للبيع على أنه زبدة فلاحي وضبط ما يقرب من 4 أطنان من "السمنة، والزبدة" المغشوشة.

معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة العياط) بتجميع كميات كبيرة من السمن النباتي، وإعادة تصنيعها لإيهام المواطنين بأنها "زبدة فلاحي" خلافاً للحقيقة وإعادة طرحها بالأسواق مستغلاً إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع وعدم وجود سجل صناعي مما يعد غشاً للمواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بحملة مكبرة بالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية وتم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عُثر على ثلاجات تجميد تحتوي على (3,750 طن "سمنة، زبدة، سمن نباتي") مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للحملة.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.