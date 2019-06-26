خاص| بدأت بـ"رسالة فيسبوك".. نص أقوال منى عراقي بقضية الاتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد وطارق سمير:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية مع الإعلامية منى عراقي في قضية الاتجار بالبشر التي حفظتها النيابة مؤخرًا.

وقالت منى عراقي 49 سنة –المُبلِّغة-، إنها تلقت رسالة على صفحتها بموقع فيسبوك قبل أسبوعين من الواقعة من المتهم "نشأت" يخبرها عن "قصة بنت مخطوفة وعايز يرجعها لأهلها" وترك رقم هاتفه، فتواصل معه المعدان "آية وخالد" وحضر إلى مكتب القناة للتسجيل بعد كتابة إقرار بالموافقة.

وأضافت "عراقي": نشأت أخبرنا أن شقيقه "علاء" لا ينجب وفوجئوا بأن لديه "طفلة رضيعة"، فطلب من شقيقه أن يعيد الطفلة لأهلها، فرفض ما تسبب في مشكلة بينهم، فحرر عدة محاضر ضده بشأن الطفلة انتهت بالحفظ، على حد قوله.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم "نشأت" أخبر "عراقي والمعدين" أن شقيقه أخبره عن شخص وسيط "جاب له البنت"، فطلبت الإعلامية منه النزول لمقابلة الوسيط للتنسيق للتسجيل معها وتبين أن اسمها "صفية" وتقابلوا في سيتي ستارز.

وتقمص المعدان خالد وآية دور "زوج وزوجة" يعيشان في السعودية ومعهما أموال لكنهما لا ينجبان، وطلبا من الوسيطة "صفية" أن تجلب لهما طفلًا مثلما فعلت مع "علاء شقيق "نشأت"، فرفضت وغادرت ثم اتصلت بهما لتحديد موعد آخر للمقابلة متحججة "الكلام دا ميتقالش قدام حد" -تقصد نشأت-.

وتابعت منى عراقي: مساء ذات اليوم، قابل المعدان آية وخالد الوسيطة صفية في كافيه بوسط القاهرة، وكان خالد ينقل الحوار الذي يدور على أن تسجله "عراقي' بكاميرا الفيديو، واعترفت لهم صفية أنها أحضرت طفلا لشقيق "نشأت" مقابل 80 ألف جنيه، وأنها مستعدة لإحضار طفلة حديثة الولادة من مستشفى دمنهور، فأبلغت الشرطة من فورها التي حضرت وألقت القبض عليها.

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وعن سبب عدم إبلاغ منى عراقي عن الواقعة فور علمها، أشارت في التحقيقات إلى أنها لم تتأكد من صحة الواقعة وبالتالي سايرت نشأت والوسيطة وسجلت لهما فيديو ثم أبلغت رجال الشرطة.

ونفت منى عراقي في التحقيقات أي علاقة سابقة بينها وبين الوسيطة صفية (المتهمة الرئيسية)، مشيرة إلى أن التواصل معها كان من طرف معدي البرنامج.

وفي نهاية التحقيقات، تحفظت الإعلامية منى عراقي على معاملة قسم شرطة الأزبكية معها ووصفتها بـ"السيئة".

تجدر الإشارة إلى أن النيابة أخلت سبيل منى عراقي و4 معدين بضمان محل إقامتهم عقب انتهاء التحقيقات مباشرة في نوفمبر 2018.

وأكد المحامي رمضان حسان، دفاع المتهمة الرئيسية "صفية. ع" طباخة أنه تم إخلاء سبيلها مؤخرًا والمتهم نشأت وتم حفظ التحقيقات في القضية.